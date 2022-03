FC Bayern kann gegen RB Salzburg sein 20. Viertelfinale in der Champions League klarmachen 

Der FC Bayern München kann am Dienstagabend gegen Österreichs Meister RB Salzburg zum 20. Mal das Viertelfinale der Champions League erreichen. Der deutsche Rekordmeister ist aktuell mit 19 Viertelfinal-Teilnahmen Rekordhalter vor dem FC Barcelona (18), der nicht mehr im Wettbewerb vertreten ist. Für die Salzburger ist bereits die Achtelfinal-Teilnahme eine Premiere in Europas Königsklasse. Das Hinspiel in Salzburg endete 1:1.

