DFL-Präsident will FC Bayern Meisterschale nicht übergeben: "Dafür wird wohl jeder Verständnis haben"

Der FC Bayern München kann am Samstag die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge klar machen. Alles wie immer in der Bundesliga? Mitnichten! Denn zwei Dinge werden nicht so sein wie in den vergangenen Jahren. Erstens: Die Münchner haben auch am letzten Spieltag noch einen Konkurrenten im Kampf um den Titel - Borussia Dortmund. Und zweitens: DFL-Präsident Reinhard Rauball wird, anders als in den vergangenen Jahren, nicht die Schale an den Kapitän des FCB überreichen.