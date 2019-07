FC Bayern reist ohne Rekordtransfer Lucas Hernandez und Alphonso Davies auf US-Tour

Der FC Bayern hat den Kader bekanntgegeben, mit dem der Rekordmeister ab dem 15. Juli die Audi Summer Tour 2019 in den USA antreten wird. Nicht dabei sein wird der Münchner Rekordtransfer Lucas Hernandez , der 80-Millionen-Euro-Mann, der von Atlético Madrid kam. Der französische Weltmeister wird ein Aufbauprogramm in München absolvieren und nicht wie geplant in den USA ins Teamtraining einsteigen.

FC Bayern: Hernandez dreht erste Laufrunden

Hernandez, der einen Vertrag bis 2024 in München unterschrieb, fehlte beim Trainingsauftakt am Montagnachmittag noch wegen seines Eingriffes am Innenband des rechten Knies, stand am Dienstag aber immerhin erstmals auf dem Trainingsplatz, um einige Laufrunden zu drehen. Bereits am Montag hatte der 23-Jährige gesagt: "Das Band fühlt sich sehr gut an, ich fühle mich sehr gut. Ich arbeite weiter in kleinen Schritten."