Thomas Müller, Hansi Flick, Tor-Rausch: FC Bayern bricht Rekord um Rekord

Der FC Bayern steht zum 24. Mal im Endspiel um den DFB-Pokal. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Rekord, den die Münchner am Mittwochabend durch das 2:1 gegen Eintracht Frankfurt aufstellten. Sollten die Münchner ihre derzeitige Form halten, ist sogar das Triple drin. Die achte Meisterschaft in Folge könnte schon am kommenden Bundesliga-Wochenende perfekt gemacht werden. Voraussetzungen: Ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und eine Niederlage von Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf. In der Champions League steht man nach dem Hinspiel-Sieg gegen den FC Chelsea so gut wie sicher im Viertelfinale. Die Königsklasse soll voraussichtlich im August fortgesetzt werden.

Bayern-Rekorde im Überblick: DURCHSTARTER: So gut war nicht einmal Pep Guardiola. Kein Bundesliga-Trainer des FC Bayern bejubelte in seinen ersten 27 Pflichtspielen so viele Siege wie Hansi Flick (24). Guardiola gelangen 22 Siege in den ersten 27 Partien. Gegen Frankfurt siegte der FC Bayern zum zwölften Mal nacheinander. Das war zuletzt 2017/18 unter Jupp Heynckes gelungen, damals glückten eine 14-Siege-Serie. DAUERSIEGER: 47 Siege glückten Thomas Müller im DFB-Pokal ohne Elfmeterschießen. Das schafften vor ihm nur die Bayern-Legenden Gerd Müller und Sepp Maier. Beide benötigten aber mehr Spiele als der 2014er Weltmeister, der das bei 55 Einsätzen schaffte. Als erster Spieler knackte Müller als Vorbereiter des 1:0 von Ivan Perisic gegen Frankfurt die Marke von 50 Torbeteiligungen im Pokal. Ihm glückten 32 Tore und 18 Assists.

