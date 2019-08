Bericht: FC Bayern verhandelt mit Lille über Wechsel von Renato Sanches - hohe Ablöse möglich

Der FC Bayern München ist auf dem Transfermarkt wohl noch nicht fertig. Der Rekordmeister verhandelt offenbar mit dem französischen Vizemeister OSC Lille über einen Wechsel Renato Sanches. Das berichtete am Donnerstagabend die französische Sportzeitung L'Equipe unter Berufung auf eigene Informationen. Lille hatte vor wenigen Tagen erstmals Interesse an einer Verpflichtung des jungen portugiesischen Europameisters signalisiert.

FC Bayern macht mit Sanches wohl Transferminus - 25 Millionen Euro als Ablöse im Gespräch

Im Gespräch ist für Renato Sanches eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro. Damit würde der FCB zwar ein sattes Transferminus machen, allerdings trotzdem eine stattliche Summe für einen Spieler kassieren, der zuletzt kaum eine Rolle spielte. Vor drei Jahren wechselte der damals 19-Jährige Portugiese für 35 Millionen Euro an die Säbener Straße.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte Sanches am Mittwoch einen Transfer in Aussicht gestellt, nachdem die Münchner mit Philippe Coutinho und Michael Cuisance auf den Sanches-Positionen im offensiven und zentralen Mittelfeld personell nochmals nachgelegt hatten. Sanches' ohehin geringe Chancen auf Spielzeit tendierten nach der Doppel-Verpflichtung der beiden Spieler aus Barcelona und Mönchengladbach gen null.

Rummenigge stellt Sanches Transfer in Aussicht: "Werden mit ihm sprechen"

"Renato ist natürlich ein Spieler, der spielen will. Ich habe dafür ein stückweit Verständnis", erklärte Rummenigge am Mittwoch am Rande einer DFL-Tagung in Berlin. "Er ist vor drei Jahren gekommen, als Golden Boy, als hochdekorierter portugiesischer Europameister, der er ja geworden ist. Er hat jetzt seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren, den möchte er sich zurückerkämpfen und dafür muss er natürlich spielen. Das wird nicht einfacher bei uns werden, speziell nach dem Zugang von Coutinho."