Schwierige Zeit beim FC Bayern: Ribéry und Rafinha trösteten Renato Sanches

Ob das Spiel gegen Frankfurt sein letztes Spiel im Bayern-Trikot war, wisse der Europameister nicht. "Wir müssen jetzt abwarten. Die Saison läuft für uns noch eine Woche, alles ist möglich. Aber wie ich schon vor einigen Monaten gesagt habe, will ich mehr spielen. Ich bin ein junger Spieler. Wenn du jung bist und nicht viel spielst, fühlst du dich nicht gut. Ich liebe den Fußball und will einfach öfter zum Einsatz kommen." Nur drei Mal stand Sanches in der abgelaufenen Saison in der Startelf des FC Bayern.