Bericht: FC Bayern reagiert - Geldstrafe für Renato Sanches nach Wechsel-Forderung

Der FC Bayern hat unmittelbar auf die öffentliche Wechsel-Forderung von Renato Sanches reagiert. Nachdem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bereits am Freitagabend nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) einen Rüffel an den Portugiesen gerichtet hatte, muss der Mittelfeldspieler der Münchner nun der Bild zufolge noch eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bezahlen.

Am Samstagmorgen nach dem verpatzten Start in die neue Saison soll Bayern-Trainer Niko Kovac dem Medienbericht zufolge eine klare Ansage in Richtung der Mannschaft gerichtet haben. Dabei soll es darum gegangen sein, dass in dieser Spielzeit keine öffentliche Kritik an der Aufstellung mehr geduldet wird.