FC Bayern bestätigt Transfer: Renato Sanches wechselt zum OSC Lille

Salihamidzic lobt Einstellung von Sanches: "Dafür möchte ich mich sehr bedanken"

Rummenigge, der Sanches zuvor für dessen Forderungen nach mehr Spielzeit kritisiert hatte, stellte dem 22-Jährigen am Mittwoch einen Wechsel in Aussicht. "Renato ist natürlich ein Spieler, der spielen will. Ich habe dafür ein stückweit Verständnis", erklärte Rummenigge am Mittwoch am Rande einer DFL-Tagung in Berlin. "Er ist vor drei Jahren gekommen, als Golden Boy, als hochdekorierter portugiesischer Europameister, der er ja geworden ist. Er hat jetzt seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren, den möchte er sich zurückerkämpfen und dafür muss er natürlich spielen. Das wird nicht einfacher bei uns werden, speziell nach dem Zugang von Coutinho."