FC Bayern: Renato Sanches fordert Transfer - "Fünf Minuten sind nicht genug"

Offenbar trennen sich die Wege von Renato Sanches und dem FC Bayern München am Ende der Saison. Das einstige Supertalent, das nach der EM 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet worden war, kommt in der Bundesliga nicht über Kurzeinsätze hinaus und ist damit ganz offensichtlich nicht zufrieden.

Leihe oder Verkauf? Sanches: "Das werden wir sehen"

Nicht zum ersten Mal trägt Sanches den Wunsch nach mehr Einsatzminuten an Kovac heran - noch nie hat er sich aber so klar geäußert. Sanches will auf jeden Fall weg - fragt sich nur, in welcher Form. "Ob eine Leihe oder ein Verkauf besser ist, werden wir sehen", gab Sanches den Bayern-Bossen mit auf den Weg. Noch so eine Saison (nur zwei Bundesliga-Einsätze über 90 Minuten) will der junge Mittelfeldspieler nicht erleben.