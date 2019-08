FC Bayern: Rummenigge lehnt Sanches-Wechsel ab - "Er tut gut daran, Ruhe zu geben"

"Wir werden ihn nicht veräußern. Das geht nicht!", erklärte der einstige Profi gegenüber Sport1 und spielt damit wohl auf die prekäre Personalsituation beim Rekordmeister an. Ohne Sanches hätte der FC Bayern mit Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Thiago nur noch drei Spiele für das zentrale Mittelfeld zur Verfügung. Allerdings: Mit Gladbach-Talent Michaël Cuisance ist ein weiterer Profi für die Position im Anflug . Dennoch mahnte Rummenigge: "Es ist nicht angebracht, dass man nach dem ersten oder zweiten Spiel so erbost hier davonläuft. Er tut gut daran, Ruhe zu geben."

Sanches beim FC Bayern nur zweite Wahl

Sanches war in der vergangenen Saison nur zu 17 Einsätzen in der Bundesliga gekommen, nur viermal in der Startelf. Auch in der neuen Spielzeit scheint der Mittelfeldspieler nicht über die Reservistenrolle hinauszukommen: In den bisherigen drei Pflichtspielen stand der 21-Jährige gerade einmal 88 Minuten auf dem Platz, davon fünf in der Bundesliga gegen Hertha BSC und 20 im Supercup gegen Borussia Dortmund.