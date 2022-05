"Gut möglich, dass das mein letztes Spiel war": Robert Lewandowski forciert vorzeitigen Bayern-Abschied

Hat Robert Lewandowski sein letztes Spiel für den FC Bayern München schon absolviert? Der Abschied des zweimaligen Weltfußballers vom Rekordmeister wird spätestens zum Vertragsende 2023 erfolgen, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstagnachmittag via Sky bestätigte. Und Lewandowski könnte sogar noch früher gehen. Viaplay Sport Polska zitierte den Stürmer-Superstar nach dem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg am letzten Bundesliga-Spieltag mit den Worten: "Gut möglich, dass das mein letztes Spiel für die Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein."

