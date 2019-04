Bayern-Star Lewandowski schießt gegen Kritiker: "Haut wird dicker und dicker"

Robert Lewandowski steht in dieser Saison mehr denn je in der Kritik - obwohl der Superstar des FC Bayern München in dieser Saison ganz starke Werte vorweisen kann. Der 30-Jährige hat wettbewerbsübergreifend in 38 Spielen 33 Tore erzielt und 13 weitere Treffer vorbereitet. Trotzdem wurden nach einigen schwächeren Spielen im Frühjahr Stimmen laut, die den Polen scharf kritisierten. Allen voran Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann, der sogar einen Verkauf des Angreifers forderte.