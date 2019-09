Lewandowski stichelt gegen den BVB: FC Bayern war erster "großer Verein"

Robert Lewandowski stichelt gegen Borussia Dortmund ! Für den Torjäger ist der FC Bayern München der erste „richtig große“ Klub seiner Karriere - und nicht der BVB. „Als ich das erste Mal das Trikot angezogen habe, war das ein besonderes Gefühl“, sagte der 31-Jährige, der nach zwei Meisterschaften mit Borussia Dortmund 2014 zu den Münchnern gewechselt war, in einem am Freitag veröffentlichten Video-Interview im Vereins-TV.

„Ich habe das erste Mal ein Trikot auf meinem Körper gespürt, das zu einem richtig großen Verein gehört. Da war ich sehr stolz", betonte der Pole, der am Freitagabend mit der polnischen Nationalelf in der EM-Qualifikation in Slowenien gastiert.