Gegen Chelsea: Bayern-Star Robert Lewandowski bricht Tor-Fluch in K.o.-Spielen der Champions League

Robert Lewandowski hat seine Durststrecke in K.o.-Spielen der Champions League beendet. Nachdem der Superstar des FC Bayern zuvor in sieben Ausscheidungspartien der Königsklasse ohne Tor geblieben war, erzielte der polnische Nationalstürmer am Dienstagabend beim 3:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea den Treffer zum Endstand (76.). Zudem legte er Serge Gnabry die übrigen beiden Bayern-Treffer auf (51. und 54.) auf. Zuletzt hatte Lewandowski am 20. Februar 2018 in einem K.o.Spiel der Champions League eingenetzt. Gegen Besiktas Istanbul war ihm sogar ein Doppelpack gelungen.

Seitdem wollte es für den Angreifer in der heißen Phase der Königklasse nicht mehr so recht laufen - auch nicht beim Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den späteren Champions-League-Sieger FC Liverpool. Damals war Lewandowski schon den Duellen mit dem Team von Trainer Jürgen Klopp besonders von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in die Pflicht genommen worden, erfüllte die hohen Erwartungen jedoch nicht. Nach dem Ausscheiden hatte Lewandowski dann öffentliche Kritik am damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac geübt.

Bayern-Stürmer Lewandowski mit bärenstarker Saison-Bilanz Unter dessen Nachfolger Hansi Flick brach der 31-Jährige nun den Bann - und veredelte seine in dieser Saison wettbewerbsübergreifend starke Bilanz weiter. In der Bundesliga führt er die Torschützenliste ebenso an, wie nun auch in der Champions League. So gelangen Lewandowski im nationalen Wettbewerb bislang 25 Treffer. Durch das Tor gegen Chelsea hat er international nun elf Tore zu Buche stehen.

