Kandidaten-Check von Michael Rummenigge: So kann der FC Bayern Robert Lewandowski ersetzen

Der Ausfall von Robert Lewandowski wird dem FC Bayern unglaublich wehtun – gerade in diesen Wochen, wo ganz entscheidende Spiele anstehen. Er ist ein absoluter Ausnahmestürmer, das hat er gerade auch gegen Chelsea bewiesen . Zudem ist er nie verletzt, hat in den letzten sechs Jahren nur zwölf Spiele verpasst . Aber selbst er ist nicht aus Stahl.

Lewandowski ist nicht gleichwertig zu ersetzen

Ich bin gespannt, wie Hansi Flick ohne Lewandowski spielen wird. 1:1 ist er nicht zu ersetzen, doch Bayerns Kader bietet durchaus Möglichkeiten. Ich glaube, dass Flick an seinem System festhalten wird. Deshalb ist die Variante mit Serge Gnabry im Sturmzentrum am wahrscheinlichsten. Diese Rolle hat er auch schon in der Nationalmannschaft ausgefüllt, wo er eine unglaubliche Quote hat. Überhaupt hat er eine tolle Entwicklung hinter sich, die ich ihm so ehrlicherweise nicht zugetraut hätte. Macht Gnabry so weiter, kann er der nächste Weltstar beim FC Bayern werden.