Fix: Bayern-Star Robert Lewandowski gewinnt Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres

Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres. Der Stürmer des FC Bayern München erhielt diese Auszeichnung am Donnerstagabend von der UEFA. Der 32 Jahre alte Pole wurde in dieser Saison Torschützenkönig der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Champions League - und schoss die Münchener somit zu drei Titeln. Neben dem Triple gewann Lewandowski in der Vorwoche den europäischen Supercup gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla und am Mittwochabend durch ein 3:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund auch den deutschen Supercup. Zugleich gewann Lewandowski auch den Award für den besten UEFA-Stürmer der Saison. Zur Wahl zu Europas Fußballer des Jahres sagte der Pole: "Überragend. Ich möchte meinen Teamkollegen danken, die mich immer unterstützen. Ich bin sehr stolz." Fußballerin des Jahres wurde Pernille Harder vom FC Chelsea.