Flick bestätigt: Lewandowski steht FC Bayern "zur Verfügung" – Nübel gegen Freiburg im Tor

Der FC Bayern München kann im Saisonendspurt auf Weltfußballer Robert Lewandowski bauen. "Lewy hat komplett das Training mitgemacht und steht zur Verfügung", erklärte FCB-Trainer Hansi Flick vor dem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Am Donnerstag hatte es um den 32-Jährigen Aufregung gegeben, weil dieser das Training im Quarantäne-Camp der Münchner in Grassau am Chiemsee vorzeitig beenden musste.

