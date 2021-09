Ehrung am Dienstag: Bayern-Star Robert Lewandowski erhält "Goldenen Schuh"

Robert Lewandowski erhält am Dienstag (14.00 Uhr) den "Goldenen Schuh“ für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2020/21. Der Angreifer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern wird die unter allen Stürmern begehrte Auszeichnung im Klub-Museum in der Allianz Arena entgegennehmen.

Lewandowski hatte in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 41 Treffer für die Münchner erzielt und so die bis dahin legendäre 40-Tore-Marke von Gerd Müller geknackt. Der 33-jährige Pole erhält die Auszeichnung, die seit 1968 vergeben wird, zum ersten Mal in seiner Karriere und folgt auf den früheren BVB-Stürmer Ciro Immobile von Lazio Rom.