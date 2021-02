Dank Lewandowski: FC Bayern bezwingt Al-Ahly und steht im Finale der Klub-WM

Der FC Bayern München darf weiter vom sechsten Titel innerhalb eines Jahres träumen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich im Halbfinale der Klub-WM in Katar mit 2:0 (1:0) gegen den ägyptischen Klub Al-Ahly Kairo durch. Robert Lewandowski (17., 86.) sorgte mit seinen Saisontoren 28 und 29 für den glanzlosen, aber hochverdienten Arbeitssieg des FCB vor rund 12.000 Zuschauern. Die Münchner treffen im Endspiel am Donnerstag nun auf Tigres UANL (19 Uhr, live und kostenlos auf bild.de ). Die Mexikaner hatten sich am Sonntag überraschend mit 1:0 gegen Palmeiras Sao Paulo durchgesetzt.

Gegen Al-Ahly, das in der ersten Runde des Wettbewerbs gegen Gastgeber al-Duhail gewonnen hatte, agierten die favorisierten Bayern von Beginn an hochkonzentriert, blieben im Abschluss jedoch zu unpräzise. Al-Ahly dagegen verlegte sich auf die Defensive und trat dem FCB vielbeinig entgegen. Das reichte aber nicht, um den Triple-Sieger zu stoppen: Eine Hereingabe von Kingsley Coman flog zunächst an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum. Am langen Pfosten stand Serge Gnabry, der auf Lewandowski zurücklegte. Der Pole ließ sich die Chance auf dem Silbertablett aus rund sieben Metern nicht nehmen - das 1:0 (17.).