Kommentar zum Lewandowski-Schock beim FC Bayern: Jetzt kann Flick zeigen, dass er der richtige Trainer ist

Keine 24 Stunden später sitzt Hansi Flick natürlich weiter fest im Sattel, doch die Koordinaten haben sich verschoben. Denn wie der FCB am Mittwoch bekannt gab, muss der Trainer in den nächsten vier Wochen auf seinen Superstar Robert Lewandowski verzichten, den einzigen Stürmer von Superstarformat im Ensemble. Lewandowski, der Fixpunkt. Lewandowski, der Allesspieler. Lewandowski, der Unersetzbare. Denn all das ist der Pole angesichts von 39 Toren in 33 Saisonspielen. Das weiß auch Flick, der sich bislang ganz auf den Angreifer verlassen konnte. Klar ist: Flicks personaltaktischer Riecher, der ihn zuletzt auch mal im Stich ließ (Stichwort Dreierkette gegen Paderborn), entscheidet jetzt über die Bayern-Saison und damit über seine eigene Zukunft.