Lewandowski verrät: Stars des FC Bayern "freuen sich auf Leroy Sané"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Goretzka und Kimmich werben für Sané-Transfer zum FCB: "Würde den kaufen"

Ein Lewandowski-Satz, der in diesem Zusammenhang aufhorchen lässt: "Die deutschen Bayern-Spieler freuen sich ganz besonders auf die Verpflichtung von Sané". Zwar schob der Pole noch ein "wir müssen abwarten und schauen, was passiert" hinterher, viele Fans des FCB sehen in der Wortwahl des erfahrenen Stürmers aber ein Indiz, dass es mit dem Wechsel des deutschen Nationalspielers von Manchester City wirklich klappt. Auf der Länderspielreise zu Beginn des Monats sollen Bayern-Stars wie Kimmich und Goretzka Sané quasi unentwegt bearbeitet haben.

Klar sei, dass "wir uns alle brutal drüber freuen, wenn er kommt", betonte Goretzka in der Bild. "Der FC Bayern ist immer noch einer der besten und größten Klubs der Welt. Das weiß Leroy. Er hat sich in den vergangenen Jahren in England sehr wohlgefühlt. Jetzt muss er eben für sich entscheiden, was für ihn der richtige Schritt ist." Offensiver äußerte sich zuvor Kimmich. "Ich hätte Leroy absolut gerne beim FC Bayern. Das ist das richtige Signal. Er ist ein Spieler, der super zu Bayern passt. (...) Ich an Bayerns Stelle würde den kaufen."