Bayern-Boss Kahn spricht Machtwort im Lewandowski-Poker: "Diesen Vertrag wird er erfüllen – basta!"

Bayern-Chef Oliver Kahn hat ein Machtwort in der Causa des auf einen Wechsel drängenden Weltfußballers Robert Lewandowski gesprochen. Der 52-jährige Kahn sagte am Sonntag bei der Meisterfeier der Bayern auf dem Münchener Marienplatz im Bayerischen Rundfunk mit Bezug auf den bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag des Torjägers: "Diesen Vertrag wird er erfüllen – basta!" Der Vorstandsvorsitzende gab sich gelassen in der Causa Lewandowski. "Das ganze Theater, dieser ganze Alarmismus, das kennen wir aus der Vergangenheit", sagte Kahn: "Das bereitet uns nicht Kopfzerbrechen."

