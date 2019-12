Blitz-OP bei Bayern-Star Robert Lewandowski nach Sieg gegen den VfL Wolfsburg "gut verlaufen"

Top-Torjäger Robert Lewandowski ist wenige Stunden nach dem Bundesliga-Heimsieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg an der linken Leiste operiert worden. Der Eingriff am Samstagabend ist nach Angaben des deutschen Rekordmeisters „gut verlaufen“. Dem 31 Jahre alten Polen seien „nun ein paar Tage Ruhe verordnet“ worden. Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte die Allianz Arena nach dem 2:0 der Bayern im letzten Hinrunden-Spiel gemeinsam mit Lewandowski verlassen. „Wir wollen keine Zeit verlieren“, hatte Trainer Hansi Flick am Tag vor der Operation erklärt. Dem Angreifer sollte bei dem notwendigen Eingriff ein Netz in die Leiste eingesetzt werden.