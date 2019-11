Bericht: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski wird in Länderspielpause operiert

Bayern -Stürmer Robert Lewandowski wird sich während der Länderspielpause offenbar einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste unterziehen müssen. Wie der polnische Fußball-Kommentator Mateusz Borek in der Sendung "Cafe Futbol" des Senders Polsat Sport erklärte, könnte der Torjäger der Nationalmannschaft seines Heimatlandes damit in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen am 16. November in Israel und drei Tage später gegen Slowenien fehlen.

Lewandowski mit 20 Toren in 16 Pflichtspielen

Noch vor der Länderspielpause empfängt der deutsche Rekordmeister, der sich am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac trennte, am Mittwoch Olympiakos Piräus in der Champions League, drei Tage später kommt es dann zum Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Nach der zweiwöchigen Unterbrechung des Ligabetriebs müssen die Münchner am 23. November bei Fortuna Düsseldorf ran. Lewandowski ist bei den im Formtief befindlichen Münchnern seit Wochen eine der wenigen Konstanten und erzielte Tor um Tore. In 20 Pflichtspieleinsätzen bringt er es in dieser Saison auf 16 Treffer.