So reagiert Bayern-Star Robert Lewandowski auf Platz acht beim Ballon d'Or

Bericht: BVB arbeitet an Transfer von Erling Haaland - Dortmund will Ausstiegsklausel aktivieren

"Ich bin nicht enttäuscht. Ich freue mich sehr, in einer solchen Gruppe in Paris vertreten zu sein. Ich habe keinen höheren Platz erwartet und glaube, dass sich das, was ich in dieser Saison mache, auch nächstes Jahr auszahlen wird", sagt Lewandowski, der sich sehr über seinen Aufenthalt bei dem großen Event freute: "Ich möchte noch einmal betonen, dass ich sehr froh bin, überhaupt hier zu sein." Der FC Bayern schrieb auf Twitter: "Für uns bist du der Beste!" Und Mitspieler Thomas Müller erklärte Lewandowski zum "Sieger der Herzen".