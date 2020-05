Bayern-Star Robert Lewandowski rät BVB-Stürmer Erling Haaland von vorzeitigem Wechsel ab 

Vor dem durch die Corona-Krise bedingten Bundesliga-Stopp war vor allem BVB-Stürmer Erling Haaland in aller Munde. Der norwegische Winterneuzugang erzielte in nur acht Bundesligaspielen für die Schwarz-Gelben neun Tore - in der Champions League traf er bisher zweimal für die Dortmunder. Wegen dieser starken Werte wurde Haaland, der noch Vertrag bis 2024 beim BVB hat, sogar schon mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der spanische Topklub soll die Entwicklung des Offensivspielers Medienberichten zufolge genau beobachten und sich mit einem Transfer beschäftigen. Ein anderer Bundesliga-Topstürmer, Robert Lewandowski, rät Haaland jedoch, beim BVB zu bleiben. "Es wäre gut für ihn, wenn er noch länger in der Bundesliga bleiben würde, ehe er den nächsten Schritt macht", sagte der Bayern-Star bei einer Videokonferenz mit internationalen Medien.