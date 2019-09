Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay adelt Robert Lewandowski: "...spannend, wenn er mal nicht kann"

Der FC Bayern München empfängt an diesem Mittwoch im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison Roter Stern Belgrad (21 Uhr/So könnt ihr es sehen!). Aus Sicht der Bayern ist klar, wer vor allem für die Tore sorgen soll: Robert Lewandowski. Der polnische Nationalstürmer ist in Topform, hat in dieser Bundesliga-Saison schon sieben Treffer in vier Spielen erzielt. Einer seiner Vorgänger: Roy Makaay (183 Spiele/103 Tore für Bayern). Im SPORTBUZZER-Interview spricht der Niederländer über Lewandowski und die Münchner.