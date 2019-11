Lewandowski schockt BVB: FC-Bayern-Star baut Tor-Rekord in der Bundesliga aus

Robert Lewandowski trifft ohne Ende : Der Stürmer des FC Bayern München hat gegen Borussia Dortmund sein 15. Saisontor im elften Spiel erzielt. Damit baut der Pole seinen Start-Rekord in der Bundesliga aus: Durch seinen Kopfball-Treffer in der 17. Minute hat Lewandowski nun auch zum elften Liga-Spiel seit Saisonstart mindestens ein Tor beigetragen. Der BVB wirkte nach der Bayern-Führung durch Lewandowski regelrecht schockiert. Eigentlich war der BVB als Favorit in das Gipfeltreffen der beiden besten deutschen Mannschaften gegangen.

Was war passiert? Die Bayern griffen über Kingsley Coman an, der allerdings das Zuspiel in die Mitte verpasst. Trotzdem blieben alle Bayern-Spieler in der Situation! Von der rechten Seite brachte dann Benjamin Pavard die Flanke direkt rein. Lewandowski läuft alleine rein und nickt ganz freistehend ohne jegliche Gegenwehr aus vier Metern zum 1:0 ein.