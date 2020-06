Nach Sperren von Lewandowski und Müller auch Gnabry fraglich: FC Bayern droht Personalnot in der Offensive

Dem FC Bayern drohen im Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach personelle Engpässe in der Offensive. Nachdem sich Robert Lewandowski und Thomas Müller am vergangenen Wochenende beim 4:2 bei Bayer Leverkusen jeweils die fünfte Gelbe Karte einhandelten und somit gesperrt fehlen werden, droht nun auch Serge Gnabry auszufallen. Der Nationalspieler musste bereits auf einen Einsatz DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt (2:1) verzichten und ist wegen einer Rückenprellung auch für die Partie am Wochenende fraglich.