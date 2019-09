FC Bayern mit Blitzstart gegen 1. FC Köln: Lewandowski stellt Tor-Rekord ein - So reagiert das Netz

Er trifft, wie er will: Robert Lewandowski hat mit seinem achten Saisontreffer im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstagnachmittag einen 19 Jahre alten Rekord des FC Bayern München eingestellt. FCB-Stürmer Lewandowski traf mit seinem Blitz-Treffer nach nur zwei Minuten zum 1:0 gegen den 1. FC Köln nun in allen fünf Liga-Spielen seit Saisonstart - das gelang bisher nur Ex-Nationalspieler Carsten Jancker vor 19 Jahren (Saison 2000/01) im Dress des Rekordmeisters.