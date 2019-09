FC-Bayern-Trainer Niko Kovac traut Robert Lewandowski Gerd-Müller-Rekord zu

40 Tore in einer Saison: Der ehemalige Weltklasse-Torjäger Gerd Müller hält einen der imposantesten Rekorde der Bundesliga. In der Saison 1971/72 gelang der Legende des FC Bayern für den heutigen Rekordmeister dieses Kunststück. Seitdem bissen sich reihenweise Stürmer die Zähne an der magischen Marke aus. Mit 31 Toren in der Spielzeit 2016/17 kam der damalige BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in jüngster Zeit dem Müller-Rekord am nächsten.