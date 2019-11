Viererpack! Robert Lewandowski führt FC Bayern mit Tor-Gala gegen Belgrad zum Gruppensieg

Was für eine Serie, was für eine Bilanz! Der FC Bayern München holte im fünften Gruppenspiel der Champions League den fünften Sieg, gewann am Dienstagabend auch im Hexenkessel bei Roter Stern Belgrad mit 6:0 (1:0) und steht somit bereits vor der abschließenden Partie gegen Tottenham als souveräner Gruppensieger fest – wieder mal dank eines überragenden Robert Lewandowski, der einen Viererpack hinlegte.

Bayern mit dominanter Leistung gegen Belgrad - trotz Rotation

Doch nach dem Seitenwechsel ging die Münchner Torsause erst so richtig los – und einer hatte so richtig Lust auf Party: Bayerns polnische Treffermaschine Lewandowski.

In Belgrad überraschte Flick mit der Aufstellung und setzte 196 Millionen Euro auf die Bank. Dort saßen unter anderem die zuletzt überragenden Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Thomas Müller. Doch die Änderungen in der Startelf machten sich nicht bemerkbar – zumindest nicht im negativen Sinne.

Irrer Viererpack: Lewandowski führt Torjägerliste an

Vor der Pause wurde ein Tor des Angreifers noch aufgrund eines Handspiels von Colentin Tolisso aberkannt (41.), doch das konnte Lewandowski nicht aufhalten – im Gegenteil. Seinen ersten Treffer leitete er sogar selbst ein. Weil seine Flanke an die Hand seines Gegenspielers sprang, gab es Elfmeter, den er gewohnt souverän zum 2:0 verwandelte (53.). In den folgenden 13 Minuten erzielte Lewandowski noch seine Champions-League-Treffer acht, neun und zehn (60., 64., 67.) – und setzte sich mit diesem irren Viererpack locker an die Spitze der aktuellen Torjägerliste in der Königsklasse.

Nach dem 5:0 schalteten die Bayern einen Gang zurück und schonten sich für die kommenden Aufgaben bis zur Winterpause. Tolisso scheiterte zunächst am starken Belgrader Torhüter Milan Borjan (84.), sorgte dann für das 6:0 (88.). Da stand Lewandowski übrigens schon unter der Dusche – Flick hatte den Goalgetter in der 77. Minute vom Feld genommen und seinen verdienten Applaus abholen lassen.

Am Wochenende wird er ihn gegen Bayer Leverkusen wieder brauchen. Spätestens am Samstag darauf will Bayern dann die Wachablösung einleiten – dann wartet Tabellenführer Mönchengladbach.