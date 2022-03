42 Treffer in 35 Spielen: So abhängig ist der FC Bayern von Tor-Gigant Robert Lewandowski

Nach seiner historischen Hattrick-Show stopfte sich Tor-Gigant Robert Lewandowski verspielt den Spielball unter sein Trikot. Der Weltfußballer führte das Starensemble des FC Bayern in der Champions League einen weiteren Schritt in Richtung Finale. Dem polnischen Weltfußballer genügten am Dienstagabend beim 7:1 (4:0) gegen Österreichs früh geschlagenen Meister Red Bull Salzburg elf famose Minuten, um mit zwei eiskalt verwandelten Foulelfmetern (12./21. Minute) und Saisontor Nummer zwölf in der Königsklasse (23.) das Tür zum Viertelfinale zu öffnen. Anzeige

Lewandowski spielte wieder einmal die Hauptrolle. Sein Hattrick nach 22 Minuten war der schnellste in der Champions-League-Geschichte. Der letzte war ihm beim 6:0 gegen Roter Stern Belgrad im November 2019 gelungen, damals traf er sogar viermal innerhalb einer Viertelstunde. Inzwischen kommt er auf 85 Treffer in 104 Königsklassen-Partien. "Es ist ein Weltklassestürmer", konstatierte Salzburgs Trainer Matthias Jaissle. "Er hat insgesamt sehr gut gespielt, auch mannschaftsdienlich", lobte Bayern-Coach Julian Nagelsmann seinen Weltfußballer.

Die Münchner ohne Lewandowski? In dieser Saison nicht vorstellbar. Er stand in fast allen Partien auf dem Platz - nur in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Bremer SV war "Lewy" nicht im Kader. Der 33-Jährige kommt in dieser Spielzeit schon auf 42 Pflichtspieltreffer in 35 Spielen. Ohne die Lewandowski-Tore wäre die Bundesliga sehr wahrscheinlich viel spannender als es aktuell bei neun Punkten Vorsprung der Fall ist. Und auch in der Königsklasse hätte der FCB ohne seinen Top-Star deutlich mehr Schwierigkeiten - gerade mit Blick auf die nächsten Runden.

Lewandowski-Vertrag läuft nächstes Jahr aus

Das Viertelfinal-Aus in der Champions League im Vorjahr gegen Paris Saint-Germain zeigte, dass der Kader der Münchner ohne Lewandowski deutlich an Qualität verliert. Damals hatte der Torjäger aufgrund einer Bänderdehnung unter anderem die Spiele gegen PSG verpasst – Ersatzstürmer Eric Maxim Choupo-Moting performt auf einem ganz anderen Level. In der Bundesliga lässt sich ein Ausfall mal kompensieren, da der deutsche Rekordmeister Niederlagen aufgrund des großen Vorsprungs verkraften könnte. Doch in wirklich wichtigen Spielen hängt sehr viel von "Lewy" ab. Ohne die Tore des 33-Jährigen wäre der FCB in der Bundesliga auf lange Sicht deutlich einfacher zu stoppen. Und auch der Titelgewinn in der Königsklasse wäre unwahrscheinlich. Müssen sich die Münchner auf solch ein Szenario vorbereiten? Der Vertrag des Polen läuft keine 16 Monate mehr, die Gerüchteküche brodelt immer wieder ...

"An den Gesprächen, wenn sie denn stattfinden, bin ich nicht beteiligt. Lewy weiß von mir und dem Klub, dass wir ihn unbedingt halten wollen. Ich habe viele Gespräche mit ihm, auch über inhaltliche Dinge. Ich nehme ihn total mit in meinen Überlegungen, weil ich will, dass er immer in der Lage ist, seine beste Leistung zu bringen, dass er zufrieden ist und sich wohl fühlt. Ich glaube, das ist aus Trainersicht die richtige und wichtige Botschaft, die er definitiv von mir erhält", sagte Nagelsmann am Dienstagabend bei Amazon Prime.

Ballack über Lewandowski-Verbleib: Das ist nicht einfach

Zuletzt hatte es erneut Spekulationen über einen möglichen Abgang von Lewandowski gegeben. "Er hat ein gewisses Alter, das ist der einzige Fakt, den Bayern beachten muss. So eine Verlängerung musst du natürlich auch planen und stemmen können. Das ist nicht einfach, weil du Geld in die Hand nehmen musst, das du auch anderweitig ausgeben kannst. Auf der anderen Seite ist er ein Weltklassespieler", sagte Ex-Bayern-Star Michael Ballack bei Amazon Prime.



Lewandowksi könnte mit 33 Jahren im kommenden Sommer nochmal ein neues, wohl letztes Abenteuer aufschlagen. Interesse gibt´s laut Bild von Manchester United. Als Wunschverein des polnischen Nationalspielers gilt aber Real Madrid. Doch ein Transfer zu den Königlichen ist kaum vorstellbar. Bei Real spielt Karim Benzema aktuell so gut, wie nie zuvor - und im Sommer soll Kylian Mbappé kommen, ein Jahr später Erling Haaland folgen. Dem FC Bayern würde diese Transfer-Strategie in die Karten spielen...

