Bayern-Star Robert Lewandowski zieht an Jupp Heynckes vorbei und schreibt Bundesliga-Geschichte

Alphonso Davies hat dem FC Bayern mit seinen Sprinterqualitäten den Weg zur frühen Führung beim SC Freiburg geebnet und Robert Lewandowski zu einem Stück Bundesliga-Geschichte verholfen. Der zum Linksverteidiger umgeschulte Flügelstürmer nutzte nach 16 Minuten die Räume auf seiner Außenbahn, rannte in hohem Tempo in Richtung der Seitenauslinie und platzierte seine Flanke punktgenau auf Lewandowski. Der polnische Nationalstürmer sprang in den Ball und drückte die Kugel unhaltbar für Mark Flekken im SC-Kasten ins Netz.