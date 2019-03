Vor Kracher gegen Liverpool: Deshalb fehlte Lewandowski im Bayern-Training

Der Trainingsplatz des FC Bayern wurde von den Schneemassen befreit - die Stars trainieren für das große Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool am kommenden Mittwoch. Zwei Stars fehlten allerdings überraschend bei der Einheit am Vormittag. Ohne Stürmer Robert Lewandowski hat sich der Rekordmeister auf die Engländer eingestimmt. Der Torjäger fehlte bei der Einheit in München auf dem Rasen und arbeitete stattdessen individuell im Leistungszentrum. Es handle sich laut Sky um eine Belastungssteuerung des Polen.