Bericht: Robert Lewandowski verpasst Trainingslager des FC Bayern

Lewandowski wird sich individuell in München vorbereiten

Damit Lewandowski, der in dieser Saison in allen Wettbewerben bereits 30 Tore für den FCB schoss und mit 19 Toren Toptorjäger der Bundesliga ist, rechtzeitig zum Start der Rückrunde am 19. Januar gegen Hertha BSC wieder fit wird, soll er allein in München arbeiten. Am Montag kommt er nach seinem Urlaub in der bayerischen Hauptstadt an, am Dienstag soll er in sein individuelles Trainingsprogramm starten.