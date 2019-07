Rummenigge: Lewandowski hatte Transfer-"Gelüste" - Bayern-Boss lobt "erstaunliche" Entwicklung

Der 63-Jährige stellt Lewandowski neben Manuel Neuer an die Spitze der neuen FCB-Hierarchie. Die ist notwendig, weil mit Arjen Robben, Franck Ribéry und zuletzt Mats Hummels wichtige Bayern-Führungsspieler der Vergangenheit den Klub verlassen haben. So eine Hierarchie "kristallisiert sich immer aus der Leistung heraus und der Persönlichkeit des Menschen", sagte Rummenigge auf einer Pressekonferenz in Kansas City, wo die Münchner in der Nacht auf Donnerstag gegen den AC Mailand spielen.