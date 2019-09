Real bestätigt "jahrelanges" Werben um Bayern-Star Robert Lewandowski: Darum kam ein Transfer nie zustande

Robert Lewandowski liebäugelte oft mit einem Wechsel zu Real Madrid. Am heißesten war der Flirt wohl im Sommer 2018. Der polnische Nationalstürmer war beim FC Bayern unzufrieden, der Traum von den Königlichen sollte endlich Realität werden. Nach einem wochenlangen Hin und Her blieb Lewandowski am Ende doch in München. Mehr noch: Im vergangenen Monat verlängerte der 31-Jährige seinen Vertrag bis 2023. Vieles spricht nun dafür, dass er bis zum Karriereende in München spielt. Real-Boss Florentino Perez erklärt, warum das Werben seines Klubs um den Torjäger nie von Erfolg gekrönt war.