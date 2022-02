Deutliches Friedensplädoyer: Bayern-Stürmer Lewandowski berichtet von Telefonat mit Freund in Kiew

Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine hat Robert Lewandowski ein flammendes Plädoyer für den Frieden gehalten und seine ablehnende Haltung gegenüber den WM-Playoffs gegen Russland im kommenden Monat erklärt. "Das, was dort passiert, ist für uns und die gesamte Welt nicht zu akzeptieren", sagte der Stürmer des FC Bayern nach dem 1:0 am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon. Lewandowski hatte während der 90 Minuten neben der herkömmlichen Kapitänsbinde der Münchner auch eine Binde in ukrainischen Landesfarben getragen: "Ich habe mich heute Morgen dazu entschieden." Anzeige

Neben den schrecklichen Bildern und Berichten aus der Ukraine ist Lewandowski von dem Schicksal der Menschen vor Ort auch ganz persönlich berührt. So berichtete er von einem Telefonat mit einem Teamkollegen aus der polnischen Nationalmannschaft, der derzeit bei Dynamo Kiew unter Vertrag steht. Einziger Pole im Aufgebot des Hauptstadt-Klubs ist Außenverteidiger Tomasz Kedziora. "Er hat mir erzählt, was er in den vergangenen Tagen erlebt hat. Das ist dramatisch", sagte Lewandowski: "Die ganze Welt muss die Ukraine unterstützen." Schließlich gehe es "um die Freiheit".

Schon am Samstagmorgen hatte Polens Verband erklärt, dass man das WM-Qualifikationsspiel gegen Russland boykottieren werde. "Keine Worte mehr, Zeit zu handeln! Aufgrund der Eskalation der Aggression der Russischen Föderation gegenüber der Ukraine beabsichtigt die polnische Nationalmannschaft nicht, das Playoff-Spiel gegen die Russische Föderation zu bestreiten", schrieb Verbandsboss Cezary Kulesza bei Twitter.



Das Playoff-Halbfinale der Polen gegen die russische "Sbornaja" ist eigentlich für den 24. März angesetzt. Der Sieger der Partie würde gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Schweden und Tschechien um einen der verbliebenen Startplätze für die Weltmeisterschaft in Katar im Winter spielen. Wie Verbandsboss Kulezsa mitteilte, befinde man sich in Gesprächen mit dem schwedischen und tschechischen Verband, "um der FIFA eine gemeinsame Position vorzulegen". Schweden erklärte am Samstagnachmittag seinerseits einen Verzicht auf ein mögliches Spiel gegen Russland.