Bayern-Star Robert Lewandowski gibt Einblick in Comeback-Plan nach Leisten-Operation

Der FC Bayern München musste ohne Torjäger Robert Lewandowski in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde starten. Der Pole reiste nach einer Operation an der Leiste nicht mit ins Trainingslager nach Katar und trainiert individuell in München. Im Interview mit der Sport Bild spricht der 31-Jährige über sein Comeback, die Ziele im neuen Jahr und die junge Generation.

"Die Operation ist gut verlaufen, es hat keine Probleme gegeben. Aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt besser, individuell zu trainieren. Aber keine Sorge: Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein. Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben", sagte Lewandowski, der in Absprache mit Bayern-Trainer Hansi Flick nach seiner Leistenoperation unmittelbar nach dem letzten Hinrundenspiel am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg erst am 7. Januar seine Reha in München aufnahm.

Zwei sportliche Ziele in diesem Jahr

Flick wollte dem Angreifer einen ausreichenden Urlaub gewähren, wie der Verein mitteilte. "Robert Lewandowski ist ein absoluter Vollprofi. Er bereitet sich jetzt schon vor und hat keine Probleme. Wir sind optimistisch, müssen die Entwicklung aber abwarten", sagte Flick im Bayern-Trainingslager in Doha. In München absolvierte der Pole am Dienstag eine Einheit im Leistungszentrum an der Säbener Straße auf dem Laufband. Für die restliche Spielzeit will der 31-Jährige topfit sein. "Sportlich ist der Sieg in der Champions League mit Bayern mein Traum, zudem mit Polen eine Top-EM zu spielen" so Lewandowski.

Den Torjäger beschäftigen nicht nur die Ziele im Fußball-Geschäft. Beim Blick auf die Nachwuchsstars hat der Pole eine klare Meinung. "Es gibt junge Spieler, eine neue Generation, denen sofort der rote Teppich ausgerollt wird, die schon in jungen Jahren unglaublich viel Geld kosten. Aber diese Spieler müssen noch wachsen, sie garantieren dir noch keinen Erfolg. Der Markt ist problematisch für eine Struktur in der Mannschaft. Es geht oftmals nur noch um Jugend, um Spieler, die schnell gehypt werden. Aber für den Erfolg braucht man eine gute Mischung aus Jung und Alt", betont Lewandowski.

Lewandowski: "Die Welt verändert sich"

Auch der Umgang unter den Spielern sei anderes geworden. "Die neue Generation ist nun einmal mit dem Handy aufgewachsen. Umso wichtiger ist es, dass es in der Kabine eine gute Kommunikation gibt, sich die Gruppen, zwischen denen vielleicht eine ganze Dekade liegt, verstehen. Ich sage nicht, dass eine Generation besser ist als die andere. Die Welt verändert sich", so Lewandowski.