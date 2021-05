FC Bayern gibt Entwarnung: Lewandowski beendet Einheit wegen "Belastungssteuerung"

Dem FC Bayern München droht im Saisonendspurt offenbar doch kein Ausfall von Robert Lewandowski. Nachdem der Weltfußballer am Donnerstag das Training des Rekordmeisters in Grassau am Chiemsee vorzeitig beendet hatte, stand Medienberichten zufolge sogar ein Ausfall des 32-Jährigen für das Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) im Raum. Doch nun gab der FCB via Twitter ein Signal, das als Entwarnung verstanden werden kann.

Lewandowski hat Tor-Rekord von Müller im Visier

Die Bayern gastieren am Samstag in Freiburg, eine Woche später steht am letzten Spieltag die Heimpartie gegen den FC Augsburg an. Lewandowski steht aktuell bei 39 Saisontoren. Ein Treffer fehlt ihm damit noch zur historischen 40-Tore-Bestmarke von Gerd Müller aus der Saison 1971/72. Die jüngste Bilanz sprach deutlich dafür, dass der 32-Jährige den Rekord knackt: In seinen vergangenen acht Liga-Einsätzen verbuchte der Weltfußballer 15 Tore.