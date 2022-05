Bericht: Robert Lewandowski will Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern – Verkauf im Sommer?

Verliert die Bundesliga in diesem Sommer nach Erling Haaland ( vom BVB zu Manchester City ) den nächsten Sturm-Giganten? Wie die Bild berichtet, wird Weltfußballer Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern. Das soll der Pole, der unter anderem den Bundesliga-Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Saison (41) hält, den Bayern-Bossen bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt haben. Lewandowskis Vertrag läuft im Sommer 2023 aus.

Dem Bericht zufolge stellt sich bei den Bayern intern nun die Frage, ob Lewandowski bei einem passenden Angebot schon in diesem Sommer verkauft werden soll – oder er ablösefrei 2023 gehen würde. Aktuell soll der FC Barcelona an einem Lewandowski-Transfer interessiert sein. Laut Bild könnten die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereit sein, den 33-Jährigen bei einem Angebot ab 35 Millionen Euro abzugeben.

Der polnische Nationalspieler ließ seine Zukunft schon nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund Ende April offen. Bei Sky sagte er damals: "Das Einzige, was ich weiß, ist: Bald gibt es ein Treffen. Aber was dann passiert, weiß ich selbst auch nicht. Also über meinen Vertrag oder meine Zukunft ist nicht gesprochen worden." Auf die Frage, ob er in München bleiben wolle, antwortete Lewandowski: "Das müssen beide Seiten wissen."

Trotz aller Unruhe um seine Person trifft Lewandowski in dieser Saison wieder wie am Fließband. In 33 Bundesliga-Spielen stehen satte 34 Treffer und vier Vorlagen zu Buche. Auch in der Champions League wusste der 33-Jährige mit 13 Toren und drei Assists in zehn Partien zu überzeugen.