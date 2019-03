Bleibt Lewandowski beim FC Bayern? Salihamidzic: "Wir werden Gespräche führen"

Mit Arp und Werner könnten schon im Sommer zwei Konkurrenten zum FCB kommen

Lewandowski, um dessen Zukunft es im Winter einen intensiven und kontrovers geführten Meinungsaustausch zwischen Sky-Experte Dietmar Hamann und den Verantwortlichen des FC Bayern gab, äußerte sich zuletzt betont vorsichtig, als er auf den möglichen FCB-Neuzugang Timo Werner angesprochen wurde. "Thomas Müller und Serge Gnabry können beide in der Spitze spielen. In der vergangenen Saison habe ich mehrfach Pausen bekommen und ich muss sagen, dass sie mir gar nicht so gut getan haben", sagte er der Welt am Sonntag. Der Bayern-Stürmer habe dadurch seine Spiel-Rhythmus verloren. "Es waren vielleicht zu viele Pausen", erklärte der Pole, "ich spiele gern jedes Spiel."