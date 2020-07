Wegen Lewandowski: Bayern-Boss Rummenigge will bei FIFA um Weltfußballer-Wahl kämpfen

Geht es nach Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, sollte es in dieser Saison doch noch eine Auszeichnung zum Weltfußballer geben. Aufgrund der Corona-Krise hatte das französische Fachmagazin France Football die Verleihung des Goldenen Balls als Ausrichter erstmals in der Geschichte (seit 1956) abgesagt. Rummenigge kündigte an, dass er sich mit dem Weltverband FIFA in Verbindung setzen wolle, um dieses Thema zu besprechen.

"Eventuell werde ich später mit Gianni Infantino (FIFA-Präsident, d. Red.) über die Möglichkeiten einer Wahl sprechen", sagte der der 64-Jährige am Montag in München auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Audi Digital Summer Tour 2020. Mit Bayern-Torjäger Robert Lewandowski gibt es einen Kandidaten, der in diesem Jahr beste Chancen auf die Auszeichnung gehabt hätte, so Rummenigge: "Vielleicht war es die beste Saison seiner Karriere."