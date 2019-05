Medienbericht: FC Bayern an Transfer von Atlético-Profi Rodrigo interessiert

Gleich in der ersten Saison beim Team von Trainer Diego Simeone kam er zu 34 Liga-Einsätzen, in denen er drei Tore erzielen konnte. Zudem legte er einen weiteren Treffer direkt auf. Der 1,91m große Profi fühlt sich im zentralen, defensiven Mittelfeld am wohlsten und wird bereits mit Barcelona-Ikone Sergio Busquets verglichen. Für die spanische Nationalmannschaft lief Rodrigo bereits sechsmal auf.