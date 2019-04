Bericht: ManUtd-Superstar Romelu Lukaku wurde dem FC Bayern angeboten

Wie würde Lukaku in die Kaderplanung des FC Bayern passen?

Laut Telegraph scheint ein Transfer in die Serie A für Lukaku die wahrscheinlichere Variante zu sein. Demnach sei der ehemalige Chelsea-Trainer Antonio Conte an Lukaku interessiert. Der Italiener ist zurzeit zwar ohne Klub, gilt aber als Kandidat bei Juventus Turin und Inter Mailand. Auch mit dem FCB wurde Conte zuletzt in Verbindung gebracht. Sollte Conte einen der Klubs in naher Zukunft übernehmen, dürfte Lukaku bald folgen - immerhin ist der Trainer auch ein Klient von Berater Pastorello.