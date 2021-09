Nagelsmann erbost über Rot für Pavard: Bayern-Trainer stellt Aktion des Franzosen in Frage

Die Szene wollte nicht so recht in die seit Wochen fast immer rosarote Welt des FC Bayern passen. Als Julian Green der Münchner Hintermannschaft entwischen wollte, wurde er von Benjamin Pavard mit einem Tritt in Richtung Fuß niedergestreckt. Der Offensivspieler der SpVgg Greuther Fürth ging zu Boden, Schiedsrichter Robert Schröder pfiff, Pavard sah die Rote Karte. Auf den Verlauf der Partie, die die Bayern ungefährdet mit 3:1 gewannen , hatte der Platzverweis wenig Einfluss. FCB-Trainer Julian Nagelsmann blickte jedoch bereits auf die nun anstehenden Aufgaben und zeigte sich über Pavards Aktion verärgert.

So spielten die Bayern 42 Minuten in Unterzahl und konnten nicht ihr gewohntes Programm abspulen. Gefährdet war der Sieg dennoch nie. Zu limitiert waren die Fürther in ihren Möglichkeiten. Der Anschlusstreffer zum Endstand fiel erst drei Minuten vor dem Ende. Sollte Pavard tatsächlich für zwei Spiele gesperrt werden, würde er den Bayern in den Bundesliga-Partien bei Bayer Leverkusen und gegen die TSG Hoffenheim fehlen.