Bayern-Profi Corentin Tolisso nach Roter Karte gegen Bielefeld für zwei Bundesliga-Spiele gesperrt

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso wird dem FC Bayern München nach seiner Roten Karte in den kommenden beiden Bundesliga-Spielen fehlen. Zu dieser Sperre verurteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Franzosen nach seiner Roten Karte beim 4:1-Sieg am Samstag bei Arminia Bielefeld. Wie der DFB am Montag mitteilte, haben der 26-Jährige und der FC Bayern dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Der Franzose war wegen einer Notbremse in der 76. Minute des Feldes verwiesen worden, das Sportgericht wertete das Vergehen als unsportliches Verhalten. Gerade hinsichtlich der unberechenbaren Corona-Krise und dem aus Bayern-Sicht vollen Programm aus Champions League und Bundesliga in den nächsten drei Wochen kurz nach der belastenden Länderspielpause im Oktober bedeutet die Sperre für Trainer Hansi Flick – zumindest in der Liga – eine Alternative weniger im Mittelfeld.