Bericht: FC Bayern denkt über Rückholaktion nach – Interesse an Woo-Yeong Jeong vom SC Freiburg

Das Winter-Transferfenster ist erst seit Jahresbeginn geöffnet und doch plant der FC Bayern München bereits für den kommenden Sommer. Nach Informationen von Sky könnte sich der deutsche Rekordmeister dabei in der Bundesliga bedienen. So sei der Blick der Münchener auf Woo-Yeong Jeong vom SC Freiburg gefallen. Das Besondere: Dem Bericht zufolge könnte der aktuelle Spitzenreiter der deutschen Eliteklasse bei einer möglichen Verpflichtung von einer im Vertrag des Koreaners verankerten Rückkauf-Klausel machen. Diese - so heißt es weiter - liege bei knapp zehn Millionen Euro.

Denn der 22 Jahre alte Jeong hat eine Vergangenheit bei den Bayern. So spielte er seit 2018 zunächst für die U19 des deutschen Branchenprimus und später für die zweite Mannschaft. Im Juni 2019 folgte schließlich der Transfer in den Breisgau, von wo aus er zunächst noch einmal an die Bayern verliehen wurde und anschließend wieder nach Freiburg zurückkehrte. Seit 2020 gehört er zum erweiterten Stammpersonal von Freiburg-Trainer Christian Streich. In der laufenden Saison kam er in 20 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore. Mit Freiburg belegt er nach 18 Bundesliga-Spielen aktuell einen starken fünften Tabellenplatz.