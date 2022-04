Schlechte deutsche CL-Bilanz: Schiedsrichter Slavko Vincic leitet Bayern-Rückspiel gegen Villarreal

Der FC Bayern fiebert auf eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte hin: Mit dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal in der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr, Prime Video) steht und fällt die gesamte Saison-Bilanz, wie auch Trainer Julian Nagelsmann schon eingestehen musste. Nach der 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel braucht es eine deutliche Leistungssteigerung, um noch in das Halbfinale einzuziehen. Schon jetzt ist klar: Die meisten Bayern-Profis müssen sich beim Slowenen Slavko Vincic auf ein neues Schiedsrichter-Gesicht einstellen.

Auch im vergangenen Jahr pfiff Vincic ein Viertelfinale in der Königsklasse – und zwar jenes vom späteren Champion FC Chelsea gegen den FC Porto (2:0). Die Bilanz deutscher Klubs, wenn der Slowene an der Pfeife war, ist überschaubar : Bisher hat Vincic zwei Spiele von RB Leipzig in der Champions League geleitet. Sowohl im vergangenen Jahr gegen Liverpool (0:2) als auch in dieser Saison in der Gruppenphase gegen KRC Genk (1:2) unterlagen die Sachsen. Besser sieht es da in der Europa League aus: Bei vier Spielen von Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sprangen für die deutschen Vertreter zwei Siege, bei einem Unentschieden und einer Niederlage heraus.